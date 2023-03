Wall Street termine en ordre dispersé, les banques toujours en déroute

L'indice Dow Jones a cédé 0,31%, ou -99,77 points, à 31.809,87 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 6,62 points, soit -0,17% à 3.854,97 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 49,96 points (+0,44%) à 11.187,56.

Les déboires de SVB ont mis le secteur bancaire sous pression avec, depuis lors, une deuxième banque, Signature Bank, particulièrement exposée aux cryptomonnaies, fermée par le régulateur américain ce week-end.

Le compartiment bancaire de l'indice S&P a perdu 7%, sa plus grosse baisse quotidienne depuis juin 2020.

Les rendements obligataires américains à court terme, les plus sensibles aux variations de la trajectoire des taux, reculent fortement lundi, l'effondrement de SVB ayant ouvert la voie à une possible accalmie dans le resserrement monétaire des banques centrales.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans plonge de 57 points de base, à 4,0158%.

Le secteur défensif des services publics a été l'un des plus performants des 11 principaux secteurs de l'indice S&P, tandis que les groupes sensibles aux taux d'intérêt tels que l'immobilier et la technologie ont également progressé.

Pour certains investisseurs, la décision de la Fed la semaine prochaine dépendra également des données sur l'inflation attendues cette semaine.

"Si l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix à la production sont scandaleusement mauvais, la Fed se retrouvera dans une situation difficile, voire beaucoup plus difficile qu'avant ces chiffres", a déclaré Timothy Holland, d'Orion Advisor Solutions.

Le président Joe Biden a promis de faire tout ce qui était nécessaire pour répondre à la menace qui pèse sur le système bancaire.

VALEURS

First Republic Bank a fortement chuté, de 61,8%, la nouvelle d'un nouveau financement n'ayant pas rassuré les investisseurs, tout comme la Western Alliance Bancorp (-47,1%) et la PacWest Bancorp (-21,1%). Les transactions sur ces titres ont été interrompues à plusieurs reprises.

Les actions des grandes banques américaines JPMorgan Chase & Co, Citigroup, et Wells Fargo ont perdu entre 1,8% et 7,4%.

Du côté des hausses, Pfizer prend 1,2% après avoir annoncé un accord en vue du rachat pour environ 43 milliards de dollars (40,29 milliards d'euros) de la société de biotechnologie Seagen.

(Rédigé par Kate Entringer)