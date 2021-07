Wall Street termine en ordre dispersé, le secteur financier en déclin

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © BRENDAN MCDERMID La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi. L'indice Dow Jones a cédé 0,60%. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,20%. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,17%. /Photo prise le 29 mars 2021/REUTERS/Brendan McDermid

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le Dow Jones et le S&P-500 ayant décliné sous l'effet du recul des secteurs étroitement liés au rebond de l'économie, comme le secteur des finances, tandis que le Nasdaq s'est établi à un nouveau record de clôture.

L'indice Dow Jones a cédé 0,60%, ou 208,98 points, à 34.577,37 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 8,80 points, soit 0,20%, à 4.343,54 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 24,32 points (0,17%) à 14.663,64 points.

Les secteurs financier et de l'énergie ont décliné et pesé sur le S&P-500, tandis que l'indice des banques a chuté de 2,5%.

Autre facteur de la prudence des investisseurs, l'offensive de Pékin contre des sociétés technologiques, avec pour effet à Wall Street la vente de titres de plusieurs firmes chinoises dont Didi.

Après une fin de trimestre très solide, les valeurs cycliques "sont vraiment ciblées" désormais, a commenté Alan Lancz, président d'une société éponyme de conseil basée à Toledo, dans l'Ohio.

Notant la baisse du rendement des bons du Trésor américain, il a ajouté que "les investisseurs pourraient s'inquiéter de voir l'économie moins bonne que ne le montrait le marché".

Une enquête dont les résultats ont été publiés dans la journée montre que la croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis a ralenti plus qu'anticipé en juin.

(version française Jean Terzian)