Wall Street termine en ordre dispersé, le Nasdaq en berne

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, les investisseurs prenant leurs gains sur les grandes valeurs technologiques avant deux rendez-vous majeurs la semaine prochaine : les chiffres mensuels de l'inflation américaine et la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).