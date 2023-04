Wall Street termine en ordre dispersé, le Nasdaq à la traîne

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, avec un Nasdaq entravé par des prévisions de Tesla et par plusieurs géants des nouvelles technologies avant la publication cette semaine de leurs résultats et d'indicateurs de conjoncture et d'inflation qui pourraient influer sur les décisions de la Fed le mois prochain.