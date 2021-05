Wall Street termine en ordre dispersé, le Dow et le S&P 500 en hausse

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Mike Segar Les indices S&P 500 et Dow ont terminé en hausse lundi, le premier ayant pris 0,27% et le deuxième 0,7%. /Photo d'archives/REUTERS/Mike Segar

NEW YORK (Reuters) - Les indices S&P 500 et Dow ont terminé en hausse lundi portés par de bons résultats confortant l'optimisme dû à la réouverture économique.

L'indice Dow Jones a gagné 0,7%, ou 238,38 points, à 34 113,23 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 11,49 points, soit 0,27%, à 4 192,66 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 67,56 points (-0,48%) à 13 895,12 points.

Le Nasdaq a chuté, les valeurs technologiques, dont Amazon.com, Alphabet, Facebook et Microsoft, s'étant inscrites en baisse malgré des résultats largement positifs.

Selon les données IBES de Refinitiv, plus de la moitié des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats jusqu'à présent, les bénéfices devraient augmenter de 46% au premier trimestre, alors que les prévisions de croissance étaient de 24% au début du mois d'avril. Environ 87% des sociétés ont également annoncé des bénéfices par action supérieurs aux estimations des analystes. "C'est maintenant le quatrième trimestre consécutif où les bénéfices dépassent absolument les estimations", a déclaré Ross Mayfield de Baird. "Je pense que l'on continue à sous-estimer la force de cette reprise et la vigueur du rebond de l'économie." De solides bénéfices, l'amélioration des données économiques, les mesures de relance budgétaire et la position ultra-accommodante de la Réserve fédérale ont soutenu les marchés, poussant le S&P 500 et le Nasdaq à des niveaux record la semaine dernière.

L'indice ISM manufacturier est ressorti en baisse à 60,7 avoir grimpé à 64,7 en mars, ce qui marquait son plus haut niveau depuis décembre 1983.

Aux valeurs Moderna termine en hausse de 4,0264% après que le fabricant de médicaments a déclaré qu'il fournira 34 millions de doses de son vaccin contre le COVID-19 au programme COVAX de vaccination à destination des pays pauvres.

Tesla a chuté (-3,4591%) alors que des sources industrielles ont déclaré à Reuters que le constructeur de véhicules électriques chercherait à améliorer des relations compliquées avec les régulateurs chinois.

(version française Camille Raynaud)