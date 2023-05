Wall Street termine en légère hausse avec Meta, malgré le mur de la dette

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse lundi, tirée par une hausse de l'action Meta et malgré la forte baisse de l'activité manufacturière dans la région de New York qui a suscité des inquiétudes quant au ralentissement de l'économie américaine, sur fond de négociations sur le plafond de la dette.