Wall Street termine en léger rebond

L'indice Dow Jones a gagné 0,1%, ou 30,12 points, à 31.135,09 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 13,45 points, soit 0,34%, à 3.946,14 points.

Le Nasdaq Composite a progressé plus franchement de 86,1 points (0,74%) à 11.719,68 points.

Wall Street a retrouvé un peu d'allant après avoir digéré la déception de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, ressorti en hausse de 0,1% en août après une stagnation en juillet, ce qui avait fait plonger les marchés mardi en mettant fin à tout espoir d'une hausse de taux moindre que prévu.

Les investisseurs ont aussi trouvé quelque réconfort dans la publication par le département du Travail, avant l'ouverture de la séance, de l'indice des prix à la production aux Etats-Unis, qui a reculé de 0,1% en août - ce qui est tout de même moins bien que le -0,4% de juillet.

Mais le marché est resté hésitant et très volatil à une semaine de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), alors que les marchés évaluent désormais à 26%, contre 0% la veille, la probabilité d'une hausse des taux de 100 points de base le 21 septembre, au lieu de 75 points.

Aux valeurs, certains géants des nouvelles technologies comme Tesla (+3,62%), Amazon (+1,42%) et Apple (+1,03%) ont regagné un peu du terrain perdu mardi, alors que Meta Platforms (-1,08%) a encore déçu, tombant en séance à son plus bas niveau depuis mars 2020.

Starbucks a tiré son épingle du jeu, progressant de 5,53% après l'annonce d'une prévision de croissance de 7% à 9% par an de ses ventes à données comparables sur les trois prochaines années et une possible distribution d'environ 20 milliards de dollars à ses actionnaires sur la même période.

Johnson & Johnson a gagné 2,06% après avoir annoncé un plan de rachats d'actions dont le montant pourrait atteindre cinq milliards de dollars.

(Reportage de Stephen Culp, version française Tangi Salaün)