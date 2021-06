Wall Street termine en forte hausse

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en forte hausse lundi, portée par les valeurs bancaires et énergétiques alors que les perspectives de reprise économique relèguent provisoirement au second plan les inquiétudes liées à la politique monétaire de la Réserve fédérale.

© Carlo Allegri La Bourse de New York a fini en forte hausse lundi. L'indice Dow Jones a gagné 1,76%. /Photo d'archives/REUTERS/Carlo Allegri L'indice Dow Jones a gagné 1,76%, ou 586,89 points, à 33 876,97 points, signant sa plus forte séance de hausse depuis plus de trois mois. Le S&P-500, plus large, a pris 58,34 points, soit 1,40%, à 4 224,79 points. Le Nasdaq Composite a gagné de son côté de 111,1 points (0,79%) à 14 141,48 points. Tous les grands secteurs de la cote américaine en profité du regain d'optimisme des investisseurs après le coup de froid de la semaine dernière, qui avait vu le S&P-500 subir sa pire performance hebdomadaire depuis février, en raison notamment du changement de ton de la Fed sur l'évolution probable des taux dans les mois et les années à venir. Les perspectives de reprise solides de l'activité ont au moins temporairement repris le dessus, un mouvement favorisé entre autres par les dernières déclarations de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), comme de Robert Kaplan, le président de la Fed de Dallas. "Le marché n'a toujours pas décidé s'il veut de l'argent facile ou un resserrement monétaire et c'est la foire d'empoigne entre les deux tendances", a commenté Randy Frederick, vice-président chez Charles Schwab. Si tous les secteurs du S&P-500 ont terminé dans le vert, celui de l'énergie a surperformé en gagnant plus de 4% en cours de séance. Du côté des valeurs, Microsoft a signé un record en séance et terminé en progression de 1,23%. Le laboratoire Moderna a bondi de 4,5% après la publication d'un article évoquant l'ouverture de deux nouveaux sites de production de vaccins contre le COVID-19. (Noel Randewich et Devik Jain, version française Tangi Salaün)