Wall Street termine en forte hausse, Londres et Bank of America rassurent

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en forte hausse lundi, dopée par le recul du gouvernement britannique sur les mesures fiscales annoncées le mois dernier, qui avaient semé la panique sur les marchés, et par les résultats de Bank of America, qui ont fait souffler un vent d'optimisme sur Wall Street.