Wall Street termine en baisse, les investisseurs nerveux avant la publication des chiffres des prix à la consommation

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les investisseurs se montrant prudents avant la publication vendredi des chiffres mensuels des prix à la consommation.

L'indice Dow Jones a cédé -1,94%, ou 638,11 points, à 32 272,79 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 97,95 points, soit -2,38%, à 4 017,82 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 332,05 points (-2,75%) à 11 754,23 points.

Les onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé dans le rouge, le secteur des services de communications accusant la plus forte baisse.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a rendu les investisseurs nerveux en progressant de plus de trois points de base à 3,0622% au cours de la séance, son plus haut depuis le 11 mai.

La hausse des prix du pétrole a également contribué à la nervosité des investisseurs, avant la publication de l'indice mensuel des prix à la consommation.

Les données seront publiées vendredi et devraient montrer, selon le consensus Reuters, une hausse de 0,7% des prix à la consommation au mois de mai.

"Nous nous préparons à ce que nous pourrions apprendre demain sur l'inflation", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel.

"Je pense que ce sera mitigé. Si le total est élevé et que le chiffre de base montre une tendance à la baisse, je pense que les marchés pourraient se redresser, car cela montrera que les choses sont en train de se retourner légèrement."

Les investisseurs craignent qu'une hausse de l'inflation ne pousse la Réserve fédérale américaine, qui se réunit les 14 et 15 juin, à continuer de relever les taux d'intérêts.

Aux valeurs, Alibaba a terminé en baisse après que sa filiale spécialisée dans les paiements, Ant Group, a annoncé n'avoir aucune intention de lancer un projet d'introduction en Bourse.

(Avec la contribution de Devik Jain et Mehnaz Yasmin à Bangalore et Chuck Mikolajczak à New Yor ; version française Camille Raynaud)