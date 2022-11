Wall Street termine en baisse, la Chine et Apple pèsent

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse lundi, les investisseurs s'inquiétant pour la situation en Chine, où des manifestations violentes contre les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de COVID-19 pourraient peser sur l'économie du pays et affecter les chaînes d'approvisionnement des entreprises.