Wall Street termine en baisse, l'inflation et les taux pèsent

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, toujours tourmentée par l'inflation galopante et la perspective de remontée des taux de la Réserve fédérale, qui a poussé le rendement des bons du Trésor américain au-dessus du seuil psychologique de 3%.