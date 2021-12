Wall Street termine en baisse avant la Fed, Omicron pèse

© ANDREW KELLY La Bourse de New York a fini en baisse lundi. L'indice Dow Jones a cédé -0,89%. Le S&P-500, plus large, a perdu -0,91%. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -1,39%. /Photo prise le 20 août 2021/REUTERS/Andrew Kelly

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse lundi, alors que les inquiétudes liées au variant Omicron du coronavirus se réveillent à la veille de la première journée de la réunion de la Réserve fédérale américaine

L'indice Dow Jones a cédé -0,89%, ou 320,04 points, à 35 650,95 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 43,05 points, soit -0,91%, à 4 668,97 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 217,32 points (-1,39%) à 15 413,28 points.

Le secteur des voyages a accusé une baisse lundi, la propagation du variant Omicron inquiétant les investisseurs quant à l'évolution de la situation sanitaire.

"Les transports, les restaurants, tous ces secteurs qui seraient durement touchés si la situation devenait suffisamment mauvaise pour qu'on décide d'appliquer à nouveau des confinements," observe Tom Martin, gérant de portefeuilles à Globalt Investments. "Ils ont fait l'objet d'une forte demande ces derniers mois, alors qu'on pensait que tout rentrerait dans l'ordre."

Les investisseurs s'attendent également à ce que la Réserve fédérale annonce une réduction plus rapide de ses achats de titres, ce qui pourrait également annoncer un début de hausse des taux d'intérêt, lors de sa réunion de deux jours qui s'achèvera mercredi.

"Tout le monde se concentre sur la Fed cette semaine et sur les annonces qu'elle fera en terme d'achats de titres et de taux d'intérêt. On s'attend à ce qu'il y ait une accélération de leur réduction, et il y a un peu d'anxiété avant cela", a déclaré Ryan Jacob, gestionnaire de portefeuille en chef chez Jacob Internet Fund.

Aux valeurs, Norwegian Cruise Line, Carnival et Royal Caribbean Cruises ont tous reculé, tandis que l'indice S&P 1500 des compagnies aériennes a perdu plus de 2%.

Apple, qui avait frôlé la barre symbolique des 3.000 milliards de dollars (2.660 milliards d'euros) de capitalisation dans les premiers échanges, a aussi terminé en baisse et ce bien que JP Morgan ait relevé son objectif de cours à 210 dollars.

(version française Camille Raynaud)