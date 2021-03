Wall Street termine en baisse, Apple et Tesla pèsent

L'indice Dow Jones a cédé 143,99 points à 31 391,52.

Le S&P-500, plus large, a perdu 31,53 points, soit -0,81%, à 3 870,29.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 230,04 points (-1,69%) à 13 358,79 points.

Après avoir fortement progressé lors de la session précédente, les valeurs technologiques ont chuté lors de la reprise d'une rotation sectorielle, les investisseurs se détournant des secteurs ayant surperformé en raison de la pandémie de coronavirus vers d'autres, susceptibles de bien se porter lors de la reprise de l'économie.

"Nous sommes plus optimistes quant à la réouverture de certaines parties de l'économie. Nous voyons les gens passer des valeurs technologiques aux valeurs de réouverture, comme celles des secteurs industriel et financier", a déclaré Tom Hainlin, de U.S. Bank Wealth Management.

Le Sénat américain doit débattre cette semaine du plan de relance massif de 1.900 milliards de dollars (1,571 milliards d'euros) de l'administration Biden et les marchés se projettent et anticipent un redémarrage de l'économie.

Aux valeurs, Apple perdait -2,0894 et Tesla reculait de -4,4528 pesant sur le S&P 500.

