Wall Street termine dans le rouge, les investisseurs craignent une récession

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les investisseurs craignant une récession de l'économie après que la Réserve fédérale (Fed) a procédé à sa plus forte hausse de taux depuis 1994 pour endiguer l'inflation.

L'indice Dow Jones a cédé -2,42%, ou 741,46 points, à 29 927,07 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 123,22 points, soit -3,25%, à 3 666,77 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 453,06 points (-4,08%) à 10 646,10 points.

Après la hausse mercredi soir de 75 points de base des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque nationale suisse (BNS) a surpris jeudi en relevant son taux directeur pour la première fois en 15 ans, de 50 points de base.

La Banque d'Angleterre (BoE), pour sa part, a annoncé jeudi un relèvement d'un quart de point de son taux directeur, sa cinquième hausse depuis décembre dernier.

"C'est ce que les gens réévaluent aujourd'hui - quelle est la probabilité d'une récession et les bénéfices des entreprises seront-ils conformes aux estimations des analystes ou seront-ils revus à la baisse", a déclaré Tom Hainlin stratégiste chez U.S. Bank Wealth Management.

Les onze principaux secteurs du S&P-500 étaient en baisse, le secteur de la consommation surperformant toutefois le marché.

Les espoirs que la Fed puisse organiser un atterrissage en douceur s'estompent et les analystes de Wells Fargo ont estimé que la probabilité d'une récession aux Etats-Unis était désormais supérieure à 50%.

Aux valeurs, Walmart, General Mills et Hormel Foods ont été parmi les seuls membres du S&P 500 à avoir progressé durant la séance.

L'indice des valeurs de croissances a, quant à lui, accusé une baisse de 4%.

