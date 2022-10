Wall Street termine dans le rouge en attendant la Fed

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse lundi pour la dernière séance du mois d'octobre, au cours duquel le Dow Jones a enregistré sa plus forte progression en pourcentage en 46 ans, les investisseurs focalisant leur attention sur la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) mardi et mercredi.