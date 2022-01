Wall Street termine dans le rouge dans un marché volatile

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini dans le rouge jeudi, effaçant ses gains de début de séance alors que les investisseurs sont tiraillés entre des indicateurs économiques positifs aux Etats-Unis, des résultats d'entreprises mitigés, la perspective d'une Réserve fédérale moins accommodante et la crainte persistante d'un conflit en Ukraine.