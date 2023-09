Wall Street termine dans le rouge après une séance volatile

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère baisse vendredi, après une semaine tumultueuse au cours de laquelle les rendements du Trésor ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 après les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones a cédé -0,31%, ou 106,58 points, à 33 963,84 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 9,94 points, soit -0,23%, à 4.320,06 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 12,18 points (-0,09%) à 13 211,81 points.

Les trois principaux indices de Wall Street, qui ont enregistré des pertes hebdomadaires, ont évolué en dents de scie pendant la majeure partie de la séance.

"Les annonces de la Fed se sont heurtées à des investisseurs trop optimistes cette semaine", a déclaré Zachary Hill responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord.

Selon lui, bien que les investisseurs "souhaitent un changement de (la politique en matière de taux), (le gouverneur de Fed, Jerome) Powell a indiqué de manière très claire que la Fed ne pense pas que nous en soyons encore là".

Le rendement des bons du Trésor américain à dix a reculé après avoir atteint un pic de 16 ans alors que les investisseurs portaient leur attention sur les données économiques.

Aux valeurs, Ford Motor avançait après que le syndicat américain des ouvriers de l'automobile, l'UAW, a fait état de progrès dans les discussions avec le constructeur.

Activision Blizzard a profité des annonces de l'autorité britannique de la concurrence, la CMA, qui a déclaré que le remède proposé par le groupe de Redmond "ouvrait la porte" à un feu vert au projet de rachat de l'éditeur de "Call of Duty".

Les entreprises chinoises cotées à Wall Street PDD Holdings, JD.com, Li Auto et Baidu ont progressé, soutenues par l'espoir d'une reprise économique en Chine.

Alibaba a bondi après la publication d'informations selon lesquelles sa branche de logistique Cainiao prévoit de déposer un dossier d'introduction en Bourse à Hong Kong dès la semaine prochaine.

(Avec la contribution de Ankika Biswas et Shristi Achar A; version française Camille Raynaud)