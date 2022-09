Wall Street termine dans le rouge après une séance volatile

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, après une séance volatile lors de laquelle les investisseurs ont évalué les données relatives à l'activité du secteur des services.

L'indice Dow Jones a cédé -0,55%, ou 173,14 points, à 31 145,3 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 16,07 points, soit -0,41%, à 3 908,19 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 85,96 points (-0,74%) à 11 544,91 points.

L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM), publiée mardi, montre que l'indice des services a avancé le mois dernier à 56,9, deuxième hausse consécutive après trois mois de baisse. En juillet, l'indice était ressorti à 56,7.

Ces résultats, supérieurs aux attentes du marché, ont alimenté les craintes que la Réserve fédérale américaine (Fed) ne continue de relever ses taux d'intérêt pour combattre l'inflation.

"La Fed nous rend dépendant aux données économiques, chaque nouvelle information est étudiée par les investisseurs, non seulement au niveau absolu, mais pour tenter de déduire ce que cela signifiera lors de la réunion de la Fed", explique Carol Schleif, directrice adjointe des investissements chez BMO Family Office.

"L'un des aspects qui déconcerte les investisseurs, c'est qu'il est difficile de trouver quoi que ce soit pour alimenter le marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse, de manière solide", ajoute-t-elle.

Les inquiétudes relatives à la crise de l'énergie en Europe et aux répercussions économiques des confinements décrétés en Chine pour lutter contre la pandémie de coronavirus ont également pesé sur les marchés, selon Shawn Cruz, stratégiste chez TD Ameritrade.

"Une grande part des incertitudes et de la volatilité est due à ce qui se passe à l'étranger, et non pas aux Etats-Unis", estime-t-il.

Aux valeurs, Amazon.com et Microsoft, sensibles aux variations de taux, ont perdu environ 1% alors que les rendements des Treasuries ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis juin.

Apple, qui lancera son nouveau modèle d'iPhone mercredi, a également perdu du terrain.

Bed Bath & Beyond a reculé après l'annonce de la mort de son directeur financier, Gustavo Arnal, qui a chuté d'un gratte-ciel à New York vendredi.

(Avec la contribution de Sruthi Shankar et Ankika Biswas; version française Camille Raynaud)