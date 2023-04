Wall Street stable avant des rendez-vous clés cette semaine

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sur une note stable lundi, les investisseurs étant dans l'attente cette semaine des résultats des poids lourds des nouvelles technologies et d'indicateurs de conjoncture et d'inflation aux Etats-Unis qui pourraient influer sur les décisions de la Fed le mois prochain.