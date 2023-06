Wall Street, soutenue par Tesla, continue de grimper doucement

(Reuters) - La Bourse de New York, soutenue par Tesla, a fini vendredi en petite hausse, le S&P-500 et le Nasdaq atteignant en séance des sommets depuis le début de l'année dans l'attente des annonces de la Réserve fédérale la semaine prochaine en matière de taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a gagné 0,13%, ou 43,17 points, à 33.876,78 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 4,93 points, soit 0,11%, à 4.298,86 points.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 20,62 points (0,16%) à 13.259,14 points.

Sur la semaine, le Dow a gagné 0,34%, le S&P 0,39% et le Nasdaq 0,14%. Il s'agit de la quatrième semaine consécutive de hausse pour le S&P, ce qui ne lui était plus arrivé depuis juillet-août derniers, et de la septième pour le Nasdaq, série inédite depuis octobre-novembre 2019.

Wall Street est portée depuis plusieurs semaines par un retour des investisseurs vers les grandes capitalisations du secteur technologique, une saison de résultats trimestriels meilleure que prévu et la perspective d'une pause de la Fed dans son resserrement monétaire, malgré des indicateurs macroéconomiques mitigés faisant planer la menace d'une récession aux Etats-Unis.

Les intervenants de marché prédisent à 72% un statu quo de la Fed sur les taux à l'issue de sa prochaine réunion de mardi et mercredi prochains.

Aux valeurs individuelles, Tesla a gagné 4,06% après l'annonce d'un accord avec General Motors (+1,06%), qui va à son tour adopter le système de recharge pour véhicules électriques du constructeur dirigé par Elon Musk, dont le réseau pourrait ainsi devenir la norme aux Etats-Unis.

Netflix a pris 2,6% à la suite d'informations du Wall Street Journal selon lesquelles le spécialiste de la vidéo en ligne a vu ses abonnements grimper après ses restrictions sur le partage des mots de passe.

(Reportage Sruthi Shankar et Shristi Achar A à Bangalore, version française Bertrand Boucey)