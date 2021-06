Wall Street se stabilise après la mauvaise surprise de la Fed

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue proche de l'équilibre en début de séance jeudi au lendemain du repli qui a suivi la publication par la Réserve fédérale de prévisions de taux et d'inflation suggérant que la politique monétaire pourrait être resserrée plus tôt qu'anticipé.

\ \ Partager



TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ERIC THAYER La Bourse de New York évolue proche de l'équilibre en début de séance jeudi au lendemain du repli qui a suivi la publication par la Réserve fédérale de prévisions de taux et d'inflation suggérant que la politique monétaire pourrait être resserrée plus tôt qu'anticipé. /Photo d'archives/REUTERS/Eric Thayer Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 20,38 points, soit 0,06%, à 34.013,29 alors que le Standard & Poor's 500 progresse de 0,11% à 4.228,17 et que le Nasdaq Composite gagne 0,21% à 14.069,42. Les grandes valeurs technologiques, qui avaient souffert mercredi de la perspective d'une hausse des taux d'intérêt, amorcent un rebond à l'instar d'Intel (+0,25%) et Apple (+0,43%). A l'inverse, les bancaires, qui avaient bénéficié de la remontée des rendements obligataires, cèdent du terrain: Citigroup cède 0,3%, JPMorgan Chase 0,79%. Sur le marché obligataire, le rendement des obligations d'Etat américaines à dix ans recule à 1,5549% après le bond de près de sept points de base qui a accueilli les annonces de la Fed mercredi. Encore orienté à la hausse en tout début de séance, il a piqué du nez en réaction au chiffre supérieur au consensus des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, en hausse à 412.000 alors que le marché les attendait en recul à 359.000. Ford gagne par ailleurs 1,2% après avoir dit tabler pour le deuxième trimestre sur un bénéfice supérieur à ses propres prévisions initiales. (Marc Angrand)