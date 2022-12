Wall Street reste prudente sur fond de craintes persistantes

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 69,17 points, soit 0,21%, à 33.310,73 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,17% à 3.835,86 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,09%, soit 9,618 points, à 10.362,844.

"Les préoccupations notamment sur la politique de la Réserve fédérale, l'inflation, la croissance économique et la perspective d'une récession en 2023 dominent les pensées des investisseurs pour les derniers jours de trading de l'année", a déclaré Stephen Innes, chez SPI Asset Management.

"Les investisseurs qui espéraient un 'rallye' de fin d'année seront probablement déçus,", a-t-il ajouté.

Le S&P 500 est en baisse de près de 20% depuis le début de l'année et devrait enregistrer sa plus grande perte annuelle depuis la crise financière de 2008. La déroute a été plus sévère pour le Nasdaq Composite qui perd près de 34% pour le moment.

Les deux indices ont terminé la séance dans le rouge mardi, les valeurs de croissance ayant fait les frais des craintes sur la durée du resserrement monétaire de la Fed qui tente toujours de maîtriser l'inflation.

