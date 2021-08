Wall Street repart de l'avant mais le pétrole pèse encore

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Brendan McDermid La Bourse de New York évolue en hausse vendredi en début de séance. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,21%. /Photo d'archives/REUTERS/Brendan McDermid

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 72,65 points, soit 0,21%, à 34.966,77, le Standard & Poor's 500, plus large, prend 0,22% à 4.415,61 et le Nasdaq Composite progresse de 0,26% à 14.579,98 points.

Les contrats à terme étaient orientés à la baisse en début de journée mais ils ont effacé leurs pertes après les déclarations de Robert Kaplan, le président de la Réserve fédérale de Dallas, expliquant que l'impact économique du variant Delta du coronavirus pourrait influencer son opinion sur la politique monétaire.

Le Dow et le S&P-500 s'acheminent néanmoins vers leur pire performance hebdomadaire depuis la mi-juin avec des replis respectifs de 1,6% et 1,2% environ tandis que le Nasdaq accuse un recul de 1,9%, le plus marqué depuis la mi-mai.

Ce mouvement de baisse est dû principalement aux conséquences de la propagation du variant Delta du coronavirus dans le monde entier, qui alimente les craintes d'un ralentissement de la reprise économique, ce qui pèse notamment sur les cours du pétrole: le S&P du secteur de l'énergie (-0,51%) a perdu plus de 8% depuis le début de la semaine.

Dans le peloton de tête du Dow Jones, Boeing reprend 0,88% après avoir chuté de près de 11% sur les cinq séances précédentes.

Dans l'actualité des résultats, le géant des engins agricoles et de construction Deere & Co gagne 1,61% après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Bertrand Boucey)