Wall Street repart de l'avant après l'emploi américain

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 180,03 points, soit 0,56%, à 32.181,28 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,45% à 3.736,62 points et le Nasdaq Composite prend 0,15%, soit 15,217 points, à 10.358,157.

L'économie américaine a créé plus de postes qu'attendu en octobre mais le rapport du département du Travail montre aussi que le taux de chômage a augmenté à 3,7%, contre 3,5% le mois précédent et 3,6% attendu par le consensus Reuters.

La progression du salaire horaire moyen est en outre revenue à 4,7% sur un an, après +5% un mois plus tôt.

"Il y a des signes montrant que l'inflation des salaires a atteint un pic. À mesure que nous nous rapprochons d'une récession économique, ce chiffre devrait baisser", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

L'attention du marché va maintenant se porter sur les chiffres de l'inflation attendus la semaine prochaine, ainsi que sur les élections de mi-mandat le 8 novembre pour le contrôle du Congrès.

Des informations selon lesquelles la Chine pourrait assouplir ses meures contre le COVID-19 offrent également un soutien aux actions, malmenées au cours des deux séances précédentes par les préoccupations liées à la politique monétaire de la Fed.

Les groupes chinois Alibaba, JD.com et Baidu prennent entre 4% et 7,57%.

Starbucks gagne 8,93% après avoir publié des résultats au-dessus des attentes alors que PayPal perd 6,60% après avoir abaissé sa prévision annuelle de croissance de chiffre d'affaires.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)