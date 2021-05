Wall Street repart de l'avant à l'ouverture

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Mike Segar La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi. L'indice Dow Jones gagne 0,14%, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,11%, et le Nasdaq Composite prend 0,33%. /Photo d'archives/REUTERS/Mike Segar

Une dizaine de minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 49,14 points, soit 0,14%, à 34.361,6, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,11% à 4.192,89 et le Nasdaq Composite prend 0,33% à 13.702,89.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans est pratiquement inchangé à 1,5638%, près de 13 points en dessous de son pic de la semaine dernière.

Il avait reculé mardi après les propos de Richard Clarida, le vice-président de la Fed, et de Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, soulignant la nécessité de continuer à soutenir la reprise et l'emploi même si la banque centrale se rapproche peu à peu du moment où elle devra débattre d'une réduction de ses achats de titres.

Richard Clarida a en outre relativisé l'impact de la hausse actuelle des prix en se disant confiant dans la capacité de la Fed à assurer un "atterrissage en douceur".

Ces perspectives et la baisse des rendements profitent aux poids lourds du secteur technologiques, les plus exposés à l'impact d'une éventuelle remontée des prix et des taux d'intérêt sur les valorisations: Salesforce gagne 0,78%, Cisco 0,23%, Alphabet 0,41%.

Amazon prend de son côté 0,19% après l'annonce du rachat du studio hollywoodien MGM pour 8,45 milliards de dollars (6,9 milliards d'euros environ), une opération qui vise à renforcer son catalogue de cinéma face à Netflix et Disney+.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies profitent du rebond du bitcoin, qui a repassé les 40.000 dollars pour la première fois de la semaine: Riot Blockchain prend 6,87%, Marathon Digital 5,97% et Coinbase Global 1,92%.

A la baisse, le groupe de grands magasins Nordstrom cède 8,46% après une perte trimestrielle plus lourde qu'anticipé.

(Marc Angrand)