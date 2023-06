Wall Street rebondit, soulagée par la résistance de l'économie américaine

(Reuters) - La Bourse de New York a nettement rebondi mardi, portée par de solides indicateurs ayant rassuré les investisseurs sur l'état de santé de l'économie américaine malgré la perspective d'une nouvelle hausse de taux de la Réserve fédérale en juillet.

Les géants du numérique ont particulièrement contribué à la hausse du jour.

Après six séances consécutives de baisse, l'indice Dow Jones a gagné 0,63%, ou 212,03 points, à 33.926,74 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 49,59 points, soit 1,15%, à 4.378,41 points après avoir reculé au cours de cinq des six précédentes séances.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 219,9 points (1,65%) à 13.555,67 points et se dirige vers son meilleur premier semestre en 40 ans.

Après la séquence négative de la semaine écoulée, alimentée par le discours agressif du président de la Fed, Jerome Powell, la tendance a été soutenue par une salve d'indicateurs macroéconomiques favorables aux Etats-Unis: en mai, les nouvelles commandes en biens d'équipements ont augmenté de manière inattendue tandis que les ventes de logements neufs ont fortement grimpé; et en juin, la confiance du consommateur américain a atteint un pic de près d'un an et demi.

Au-delà de ces données encourageantes, Rhys Williams, chef stratégiste chez Spouting Rock Asset Management, évoque des facteurs conjoncturels pour expliquer la hausse du jour.

"On a connu une mauvaise semaine la semaine dernière sur les marchés d'actions et une mauvaise journée lundi. C'est tout simplement un redressement", a-t-il dit. "Il y a peut-être aussi un peu de phénomène de trompe-l'oeil de fin de trimestre."

Les signaux positifs pour la conjoncture économique ont profité à l'indice sectoriel Dow des Transports (+2,7%) et à l'indice Russell 2000 des petites capitalisations (+1,5%).

L'indice de Philadelphie du secteur immobilier (+2,99%) a pour sa part atteint un record en séance.

Les poids lourds de la cote ont porté la dynamique du jour, comme Microsoft (+1,8%) ou Apple (+1,5%). Meta Platforms a pris 3,1% après un relèvement d'objectif de cours par Citigroup.

Tesla a gagné 3,8% alors que son système de recharges paraît en passe de devenir la norme pour les véhicules électriques en Amérique du Nord.

Walgreens Boots Alliance a en revanche chuté de 9,3%, la chaîne de pharmacies ayant averti sur son bénéfice annuel en raison d'une demande plus faible que prévu en tests et vaccins contre le COVID-19.

Le constructeur de camions électriques Lordstown Motors s'est effondré de 17,2% après s'être placé mardi sous la protection de la loi sur les faillites et s'être déclaré en vente après un différend concernant un investissement promis par Foxconn.

(Rédigé par Sinéad Carew à New York, Sruthi Shankar, Johann M Cherian à Bangalore et Terence Gabriel à New York, version française Bertrand Boucey)