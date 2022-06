Wall Street rebondit, les valeurs chinoises et les "techs" en pointe

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi et efface une bonne partie des pertes subies lors de la séance précédente en profitant d'un regain général d'optimisme sur la conjoncture économique et du rebond marqué des valeurs chinoises cotées sur les marchés américains.