Wall Street rebondit en attendant la Fed

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a terminé en hausse lundi après une séance de yo-yo, entre rebond après sa lourde chute vendredi et prudence des investisseurs avant la réunion cette semaine de la Réserve fédérale, qui devrait décider d'un nouveau resserrement monétaire pour juguler l'inflation.