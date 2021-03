Wall Street quasi stable malgré la baisse des banques

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones est pratiquement inchangé à 33.079,24 points, tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,07% à 3.971,62 points et que le Nasdaq Composite cède 0,06% à 13.130,32 points.

Si ce dernier a abandonné près de 0,6% la semaine dernière, le Dow a progressé de 1,36% et le S&P-500 de 1,57% grâce aux espoirs d'une reprise soutenue de l'économie américaine avec les progrès de la vaccination contre le COVID-19 et l'ampleur des mesures de relance.

Mais l'inquiétude domine le début de séance après les déboires de Nomura et de Credit Suisse, qui s'attendent à de lourdes pertes liées à un fonds d'investissement - Archegos selon des sources de marché - contraint de vendre d'importantes participations faute de pouvoir faire face à des appels de marge.

L'affaire, dont les retombées sont encore difficiles à mesurer, pèse sur les valeurs bancaires à Wall Street comme en Europe: Morgan Stanley, qui a vendu pour plusieurs milliards de dollars d'actions selon le Financial Times, cède 2,99%, Bank of America 1,29%, Citigroup 2,31% et J.P. Morgan Chase 1,7%.

Dans les valeurs citées parmi les participations détenues par Archegos et qui avaient chuté la semaine dernière, ViacomCBS perd encore 1,1% alors que Tencent Music reprend 3,78%.

La meilleure performance du Dow Jones est pour Boeing, qui s'adjuge 3,17% après une commande de 100 B737 MAX de Southwest Airlines (+0,69%).

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)