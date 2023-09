Wall Street plonge avec la perspective de taux élevés plus longtemps

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi alors que le rendement des bons du Trésor américain sur dix ans s'est maintenu à un pic pluriannuel, sur fond de préoccupations face à la perspective que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps qu'anticipé et leur impact potentiel sur l'économie.

L'indice Dow Jones a cédé 1,14%, ou 388 points, à 33.618,88 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 63,91 points, soit 1,47%, à 4.273,53 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 207,71 points (1,57%) à 13.063,61 points.

Autre motif d'inquiétude pour les investisseurs: le spectre d'une fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown"), à compter de dimanche, si aucun compromis n'est obtenu dans les négociations budgétaires au Congrès. L'agence Moody's a prévenu que cela affecterait la note de crédit des Etats-Unis.

Le Dow Jones a enregistré son plus fort pourcentage de baisse sur une journée depuis mars dernier.

Les rendements obligataires ont progressé à des pics de 16 ans depuis que la Réserve fédérale américaine (Fed) a suggéré mercredi, à l'issue de sa réunion de politique monétaire, qu'il n'y aurait aucune baisse des taux d'intérêt avant 2025, douchant les espoirs d'un assouplissent monétaire dans le courant de l'année prochaine.

Il est possible que les bons du Trésor américain continuent d'augmenter jusqu'à la publication vendredi des données sur les dépenses des ménages américains, qui apporteront un nouvel élément sur l'inflation, a déclaré Jack Janasiewicz, gestionnaire de portfolio chez Natixis.

Les investisseurs attendent aussi des commentaires cette semaine de responsables de la Fed, dont le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell.

"Nous continuons de nous ajuster à des taux d'intérêt plus élevés", a déclaré Brad McMillan, directeur des investissements de Commonwealth Financial Network.

"Il y a un sentiment grandissant que le marché est surévalué (...) et que cela n'est pas viable, ce qui effraie les acheteurs", a-t-il ajouté.

Tous les principaux secteurs du S&P-500 ont fini dans le rouge. Sensibles aux taux d'intérêt, les services publics et l'immobilier ont reculé respectivement de 3,05% et 1,8%, tandis que les technologies ont perdu 1,8%.

Côté valeurs, les titres à forte croissance, catalyseurs du rebond de Wall Street cette année, ont pour la plupart décliné ce mardi, dont Amazon, en repli de 4% après l'annonce d'une plainte en justice déposée par le régulateur fédéral américain de la concurrence pour abus de position dominante.

(version française Jean Terzian)