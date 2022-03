Wall Street plombée par les craintes géopolitiques

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 1,15%, à 33.405,31 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,05% à 4.317,49 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,84% à 13.423,978.

Les actions mondiales sont dans le rouge et les valeurs refuges recherchées après l'annonce d'un incendie, désormais éteint, près de la plus grande centrale nucléaire d'Europe située en Ukraine et tombée aux mains des Russes.

Le rendement des Treasuries à dix ans chute de 11 points de base, à 1,7341%, l'euro creuse ses pertes sous la barre de 1,10 dollar et le cours de l'or gagne plus de 1%.

La publication d'un rapport sur l'emploi jugée solide par le président de la Réserve fédérale de Chicago n'est clairement pas suffisant pour inverser la tendance.

L'économie américaine a créé 678.000 créations d'emplois non agricoles en février contre 481.000 en janvier, a annoncé le département du Travail, alors que le consensus Reuters donnait un chiffre de 400.000.

"Dans l'ensemble, le rapport sur l'emploi est positif et donne au président de la Fed, Jerome Powell, le feu vert pour aller de l'avant avec une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion, malgré les obstacles géopolitiques", a déclaré Thomas Hayes, chez Great Hill Capital.

Parmi les valeurs à contre-courant de la tendance baissière, Gap gagne 4,07% et Broadcom 2,07% après avoir publié des prévisions supérieures aux attentes, portés par une forte demande.

(Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)