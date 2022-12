Wall Street ouvre sur une note prudente

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 156,02 points, soit 0,46%, à 33.753,94 points et le S&P-500, plus large, avance de 0,24% à 3.943,28 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,06% à 10.965,615.

Les derniers jours ont été marqués par la crainte que la Réserve fédérale maintienne ses taux à niveau élevé plus longtemps après la publication de plusieurs statistiques américaines plus solides que prévu.

Ce jeudi, les investisseurs ont pris acte de la modeste augmentation des inscriptions hebdomadaires au chômage, qui "suggère un léger affaiblissement du marché de travail", estime Thomas Hayes chez Great Hill Capital.

Mais selon l'économiste, cette donnée unique n'aura pas d'incidence sur les décisions de la Fed qui devrait opter mercredi prochain pour une hausse de taux d'un demi-point.

La Fed a relevé ses taux de 375 points de base cette année, la remontée la plus rapide depuis les années 1980, avec le risque de plonger l'économie en récession.

"Pour l'instant, nous pensons que (...) les États-Unis connaîtront probablement une récession technique au cours du second semestre de 2023. Cela résulte du décalage entre les mesures monétaires prises et leur impact sur l'économie, ce qui signifie que nous devrons probablement voir l’impact total des mesures monétaires prises en 2022 dans la seconde partie de 2023", a déclaré Erick Muller, directeur produit et stratégie d'investissement chez Muzinich & Co.

En Bourse, Tesla recule de 1,85% à la suite d'informations de presse selon lesquelles le constructeur automobile prévoit de réduire dès lundi le temps de travail et les recrutements pour son usine de Shanghai en Chine.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)