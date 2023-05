Wall Street ouvre sur une note prudente, la Fed en ligne de mire

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert lundi sur une note prudente, les investisseurs se concentrant sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine attendue dans la semaine, tandis que les régulateurs ont annoncé avoir saisi la banque régionale First Republic Bank et un accord avec JPMorgan pour son sauvetage.