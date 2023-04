Wall Street ouvre stable avant de nouveaux indicateurs

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 13,44 points, soit 0,04%, à 33.773,18 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse en revanche de 0,06% à 4.132,55 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,01%, soit 0,81 point, à 12.058,74.

Ce vendredi marque la journée des "trois sorcières" correspondant à l'expiration de produits dérivés, ce qui entraîne généralement une certaine volatilité sur les marchés financiers.

En attendant la publication à 13h45 GMT des indices PMI pour le mois d'avril, les inquiétudes liées à une récession aux Etats-Unis se sont accrues jeudi avec la publication de l'indice économique avancé du Conference Board, tombé au plus bas depuis novembre 2020, la baisse des reventes de logements en mars, et l'indice d'activité "Philly Fed" qui a plongé à son plus faible niveau en près de trois ans.

Côté résultats d'entreprises, Tesla et AT&T ont déçu jeudi, le premier ayant fait état d'une marge brute trimestrielle inférieure aux attentes sur fond de baisse de ses prix, le second ayant publié un chiffre d'affaires moins bon que prévu. Tesla reprend cependant 0,34% vendredi, le constructeur automobile ayant décidé selon son site Internet d'augmenter le prix de ses véhicules électriques haut de gamme Model S et Y aux Etats-Unis.

Dans les publications du jour, Procter & Gamble Co gagne 3,34% et HCA Healthcare 8,09%, les deux groupes ayant relevé leurs prévisions financières annuelles.

Les investisseurs ont par ailleurs le regard tourné vers la Réserve fédérale américaine qui se réunit les 2 et 3 mai alors qu'un discours de la gouverneur de la Fed Lisa Cook est prévu dans la journée avant la période de silence de précédant les réunions de la banque centrale américaine. Une nouvelle hausse de taux de 25 points de base de la Fed est anticipée pour le mois prochain.

