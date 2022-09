Wall Street ouvre sans tendance claire avant l'indice ISM des services

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sans grand changement mardi après un week-end prolongé de trois jours pour cause de "Labor Day" dans un contexte de prudence toujours lié aux craintes sur l'inflation et la dégradation de la conjoncture alors que les chiffres mensuels de l'activité des services sont attendus.