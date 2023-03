Wall Street ouvre en ordre dispersé, les yeux rivés sur la Fed et les banques

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 91.82 points, soit 0,29%, à 31,953.80 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,16% à 3,922.74 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,10%, soit 11.55 points, à 11,618.96.

La Bourse de New York entame une semaine clé pour la politique monétaire américaine, avec la réunion de la Réserve fédérale (Fed) prévue mercredi, et tous les regards se tournent vers un possible statu quo sur les taux d'intérêt alors que plusieurs banques américaines ont été piégées par la hausse accélérée des coûts d'emprunt pour freiner l'inflation.

Initialement concentrées sur les acteurs régionaux américains Silicon Valley Bank et Signature Bank, les inquiétudes concernant le secteur bancaire se sont propagées la semaine dernière à l'Europe après que le géant Credit Suisse n'a pas réussi à obtenir le soutien de son principal actionnaire, entraînant dans sa chute les banques européennes.

Pour éviter de nouvelles turbulences, UBS a accepté dimanche d'acheter la banque basée à Zurich pour 3,04 milliards d'euros, mais les inquiétudes des investisseurs persistent et le titre est confronté à une nouvelle séance difficile lundi.

Les pertes envisagées pour les détenteurs d'obligations Credit Suisse dans le cadre de l'opération avec UBS ont en outre alarmé les investisseurs.

"Le marché a digéré le mariage forcé entre UBS et Credit Suisse. Les risques systémiques sont un peu plus minimisés (et) tout le monde attend avec impatience ce que la Fed va faire", a déclaré Matt Orton, stratège en chef du marché chez Raymond James Investment Management.

Selon le baromètre FedWatch de CME, les traders sont partagés entre la probabilité d'un relèvement des taux d'un quart de point et un statu quo par la Fed mercredi.

Les turbulences du secteur bancaire poussent certains investisseurs à se tourner vers les actifs numériques, ce qui a permis au bitcoin d'atteindre lundi son plus haut niveau en neuf mois.

L'action cotée à New York de Credit Suisse perd 50,7%, sa fusion avec UBS suscitant des inquiétudes parmi les investisseurs sur la stabilité du système bancaire.

La banque régionale en difficulté First Republic Bank, recule de 17,4% après que S&P Global a dégradé sa note de crédit en catégorie spéculative ("junk"), tout en ajoutant que l'injection récente de 30 milliards de dollars de dépôts par 11 grandes banques pourrait ne pas résoudre ses problèmes de liquidité.

Les grandes banques américaines J.P. Morgan, Citigroup et Bank of America, des banques impliquées dans le soutien sans précédent à First Republic Bank, gagnent entre 0,6% et 1,2%.

L'action de PacWest Bancorp, cependant, augmente de 19,6%, sa division Pacific Western Bank, ayant déclaré que les mouvements de dépôts s'étaient stabilisés depuis lundi dernier.

Aidés par la hausse du bitcoin, Riot Blockchain et Marathon Digital progressent de 3,9% et 1,5% respectivement.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)