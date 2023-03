Wall Street ouvre en ordre dispersé, le chômage aux Etats-Unis renforce les craintes sur les taux

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi dans un contexte de craintes que la Réserve fédérale continue de relever les taux plus longtemps que prévu, faisant grimper les rendements des bons du Trésor américain à plus de 4%.