Wall Street ouvre en ordre dispersé, Best Buy en soutien

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi avec un regain d'appétit pour le risque qui profite au Dow Jones et au S&P-500 après de solides résultats d'entreprises et les déclarations jugées moins restrictives de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed).