Wall Street ouvre en ordre dispersé après le rapport sur l'emploi US

© ANDREW KELLY La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones prenait 0,45%. /Photo prise le 28 juin 2021/REUTERS/Andrew Kelly

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones prenait 157,72 points, soit 0,45% à 35.221,97 points.

Après avoir inscrit jeudi un record de clôture, le Standard & Poor's 500, plus large, avançait de 0,19% à 4.437,48 points.

De son côté, le Nasdaq Composite a ouvert en baisse de 0,19% à 14.867,21 point.

D'après le rapport mensuel sur l'emploi américain publié par le département du Travail, 943.000 emplois non-agricoles ont été créés en juillet, là où les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 870.000 créations de postes.

Si ce chiffre confirme le dynamisme de l'économie pour le début du second semestre, il alimente dans le même temps la perspective d'un retrait prochain des mesures de soutien de la Réserve fédérale, qui a fait de l'emploi une donnée clé de l'évolution de sa politique monétaire.

Sur le marché des devises, l'augmentation plus importante que prévu des créations d'emploi a été saluée par une hausse du dollar contre un panier de devises internationales.

Parallèlement, les rendements des emprunts d'État américain évoluaient en nette hausse. À l'ouverture de Wall Street, le taux du Treasuries à dix ans gagnait plus de six points de base, à 1,28%.

Aux valeurs, American International Group gagnait plus de 4% après avoir battu les attentes de bénéfices au deuxième trimestre, porté par les solides performances de ses unités d'assurance générale et d'assurance vie et retraite.

Novavax chutait quant à lui de 15% après avoir de nouveau repoussé la demande d'autorisation aux États-Unis de son vaccin contre le COVID-19.

(Reportage Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)