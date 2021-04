Wall Street ouvre en nette hausse, affiche son optimisme sur la conjoncture

En début de séance, l'indice Dow Jones gagne 0,82% à 33 423,76 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,87% à 4 055,00 points, les deux indices affichant des niveaux record.

Le Nasdaq avance de son côté de 0,82% à 13 590,92 points.

Le département du Travail a recensé 916.000 créations de postes non-agricoles le mois dernier, montrent les données publiées vendredi, alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 647.000.

Les valeurs bancaires, industrielles et des transports, dont Bank of America, JPMorgan Chase & Co et Boeing Co enregistrent des gains importants, soutenues par les espoirs d'accélération de la croissance.

Le titre Tesla progresse de près de 6% après avoir annoncé vendredi la livraison d'un nombre record de véhicules au cours du premier trimestre, la forte demande ayant compensé l'impact de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Le marché attend maintenant une confirmation de l'amélioration de la conjoncture avec la publication à 16h00 heure de Paris (14h00 GMT) de l'indice ISM des services.

(Jean-Michel Bélot)