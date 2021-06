Wall Street ouvre en légère hausse, les banques en soutien

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi avec de nouveaux plus hauts pour le Nasdaq et le S&P-500, soutenu notamment par la progression des banques.

\ \ Partager



TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ANDREW KELLY La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi. L'indice Dow Jones gagne 0,26%, et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,11%. Le Nasdaq Composite a pris 0,02%. /Photo prise le 28 juin 2021/REUTERS/Andrew Kelly Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 88,49 points, soit 0,26%, à 34.371,76 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,11% à 4.295,50 points. Le Nasdaq Composite a pris 0,02% à 14.502,82 points à l'ouverture puis est monté à 14.509,78 avant de se retourner à la baisse. Après les résultats positifs des tests de résistance de la Réserve fédérale, la plupart des grandes banques américaines ont annoncé lundi soir qu'elles allaient augmenter leurs distributions de liquidités aux actionnaires. Parmi les plus fortes hausses du Dow Jones, Goldman Sachs gagne 0,89% et Morgan Stanley 2,61%. Boeing s'octroie par ailleurs 0,75% après l'annonce par United Airlines (-0,53%) d'une commande de plus de 30 milliards de dollars (25,2 milliards d'euros) aux prix catalogue, portant au total sur 200 Boeing et 70 Airbus. Les investisseurs restent toutefois vigilants à l'évolution de la pandémie alors que la montée des cas de COVID-19 dans plusieurs pays, notamment en Asie, avec la propagation rapide du variant Delta fait craindre un ralentissement de la reprise économique mondiale. L'attente de la publication vendredi des chiffres de l'emploi pour le mois de mai devrait également freiner la prise de risque. (Reportage Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)