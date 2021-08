Wall Street ouvre en légère baisse après plusieurs records

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Lucas Jackson La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mardi, pénalisée par le recul des poids lourds du secteur technologique, qui ont enregistré d'importants gains dans les précédentes séances à la faveur de l'optimisme né du discours vendredi de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. /Photo d'archives/REUTERS/Lucas Jackson

L'indice Dow Jones perd 37,51 points, soit 0,11%, à 35.362,33 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,15% à 4 521,86 points.

Le Nasdaq Composite cédait 0,03% (4,29 points) à 15.261,60 points à l'ouverture.

Apple, qui a touché un pic historique lundi à 153,12 dollars, recule de 0,5% dans les premiers échanges mardi. Microsoft et Amazon abandonnent de leur côté respectivement 0,2% et 0,6%.

L'action Zoom Video Communications plonge de 16%, pénalisée par les craintes d'un ralentissement de la croissance du spécialiste de la visioconférence dans un contexte de retour à la normale sur le front sanitaire.

Les actions des groupes énergétiques comme Chevron et Schlumberger refluent également de 0,2% et 0,7% alors que l'Opep et ses alliés se préparent à une réunion mercredi, qui, selon des sources, devrait déboucher sur une augmentation de la production.

L'indice S&P-500 reste cependant en course pour réaliser un gain de plus 3% sur le mois d'août, septième mois consécutif dans le vert, à la faveur notamment des propos tenus vendredi par le patron de la Fed, dans le cadre du symposium de Jackson Hole. Jerome Powell a assuré que la Réserve fédérale resterait prudente dans toute décision éventuelle sur une hausse des taux alors qu'elle tente de ramener l'économie vers le plein emploi.

Le Nasdaq lui est en passe pour sa part de terminer août sur un troisième mois consécutif de hausse, les investisseurs continuant de miser sur les valeurs technologiques dans un contexte d'incertitude lié au variant Delta du coronavirus.

Aux changes, le dollar recule de 0,11% face à un panier de référence, pénalisé par le discours de Jerome Powell. Les cambistes attendent désormais les chiffres de l'emploi américain, vendredi, pour déceler des indices sur le calendrier d'une éventuelle réduction des achats d'actifs de la Fed.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans est pratiquement stable à 1,2852%.

Les cours du pétrole reculent d'environ 0,5%sous l'effet notamment d'une crainte de la baisse de la demande de brut des raffineries de Louisiane après la passage de l'ouragan Ida.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)