Wall Street ouvre en hausse, rebond des valeurs technologiques

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 322,31 points, soit 1%, à 3.2545,73, le Standard & Poor's 500 progresse de 1,38% à 4.063,26 et le Nasdaq Composite prend 2,08% à 11.904,84.

Le rebond est tiré par les grandes capitalisations du secteur des hautes technologies et des valeurs de croissance, comme Microsoft, qui gagne 1,6%, Apple (+1,97%) ou Tesla (+3,29%).

La Bourse de Shanghaï a fini la journée sur une progression de 0,65% et l'indice européen Stoxx 600 avance de 1,27%, profitant de l'assouplissement annoncé des restrictions sanitaires à Shanghaï et des déclarations du vice-Premier ministre chinois Liu He favorables au secteur des "techs".

Les indicateurs économiques américains du jour sont en outre rassurants: les ventes au détail ont augmenté de 0,9% en avril, comme attendu, et la production industrielle de 1,1% alors que le consensus Reuters la donnait en hausse de 0,5% seulement.

Dans l'actualité des résultats, Home Depot, numéro un américain des magasins de bricolage et d'aménagement de la maison, s'adjuge 3,62%, la meilleure performance du Dow Jones, après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel.

Le groupe de transport aérien United Airlines, qui a fait de même, gagne 5,06%.

Walmart chute en revanche de 8,66% après avoir abaissé son objectif de bénéfice annuel, ses marges souffrant de l'inflation.

(Rédigé par Marc Angrand)