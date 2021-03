Wall Street ouvre en hausse, rassurée sur l'inflation

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 242,61 points, soit 0,76%, à 32.075,35. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,6% à 3.898,64 et le Nasdaq Composite prend 1,12% à 13.220,68.

Ce dernier était initialement annoncé en repli après un bond de près de 3,7% mardi, sa meilleure performance depuis novembre, mais les chiffres mensuels des prix à la consommation ont favorisé un retournement de tendance.

En effet, si l'inflation globale est, comme anticipé, au plus haut depuis un an à 1,7% en rythme annuel, l'inflation dite de base, c'est à dire hors énergie et alimentation, ressort inférieure aux attentes à 1,4%.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans est revenu sous 1,55% en réaction à ces statistiques, contre plus de 1,565% quelques minutes avant. Le dollar s'est orienté à la baisse face aux autres grandes devises (-0,15%).

Les investisseurs attendent par ailleurs le vote de la Chambre des représentants qui pourrait, dans la journée, approuver définitivement le plan de relance de 1.900 milliards de dollars (1.600 milliards d'euros environ) de l'administration Biden.

Parmi les grandes valeurs technologiques Tesla gagne 4,41%, Amazon 0,62%, et Microsoft 0,95%.

A la baisse, General Electric perd 4,04% après l'annonce de la fusion de sa filiale de location d'avions Gecas avec AerCap (-5,50%).

(Marc Angrand)