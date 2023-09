Wall Street ouvre en hausse prudente après les chiffres d'inflation

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, le marché digérant les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui ont connu leur plus forte progression depuis plus d'un an en août même si la hausse de l'inflation sous-jacente est restée modérée.