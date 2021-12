Wall Street ouvre en hausse, l'inflation US conforme aux attentes

© Andrew Kelly La Bourse de New York a ouvert en hausse. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,34%. /Photo d'archives/REUTERS/Andrew Kelly

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 122,38 points, soit 0,34%, à 35.877,07 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,7% à 4.700,24 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,96%, soit 149,146 points, à 15.666,516.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Travail a annoncé que l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis avait ralenti à 0,8% le mois dernier après avoir grimpé de 0,9% en octobre.

Sur un an, le CPI affiche une augmentation de 6,8%, la plus importante depuis juin 1982, mais ce chiffre est conforme au consensus, ce qui pourrait atténuer la pression sur la Réserve fédérale américaine, qui se réunit les 14 et 15 décembre, pour qu'elle accélère son resserrement monétaire.

Les contrats à terme sur les indices de Wall Street ont accru leurs gains après la publication de cette statistique.

"Le marché est en hausse parce que les chiffres sont à peu près conformes aux attentes et n'ont pas beaucoup dépassé ce que l'on redoutait", commente Thomas Hayes chez Great Hill Capital.

Aux valeurs, Oracle et Broadcom bondissent respectivement de 17% et de 7% à la faveur de leurs prévisions pour le trimestre en cours.

Tesla, en légère baisse, pâtit d'un nouveau tweet d'Elon Musk, le directeur général du groupe, qui a dit envisager d'abandonner son poste pour devenir "influenceur".

Lockheed Martin, en hausse de près de 1%, profite de l'annonce d'un contrat de plus de huit milliards d'euros pour ses F-35 avec la Finlande.

Des onze principaux compartiments du S&P-500, la santé est le seul à évoluer en territoire négatif.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)