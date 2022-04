Wall Street ouvre en hausse, l'inflation de base rassure

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 252,39 points, soit 0,74%, à 34.560,47, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,87% à 4.450,70 et le Nasdaq Composite prend 1,2% à 13.573,35.

L'indice des prix à la consommation (CPI) américain affiche une hausse de 1,2% en mars et le taux d'inflation en rythme annuel atteint 8,5%, sa plus forte hausse depuis 1982. Mais l'indice dit "core CPI", qui exclut les prix de l'énergie et ceux des produits alimentaires a augmenté moins qu'attendu.

Ce dernier point jugé rassurant favorise le recul des rendements des bons du Trésor, dont la hausse était jusqu'alors soutenue par les anticipations de remontée rapide des taux de la Réserve fédérale.

Le rendement des obligations à dix ans, qui avait atteint plus tôt dans la journée son plus haut niveau depuis plus de trois ans à 2,836%, revient ainsi à 2,7289%.

Cette amorce de détente sur le marché obligataire favorise en premier lieu les valeurs technologiques, sensibles à l'évolution des taux d'intérêt: leur indice S&P progresse de 1,07% et parmi les poids lourds du secteur, Apple s'adjuge 1,08%, Microsoft 1,08% et Netflix 2,09%.

(Rédigé par Marc Angrand)