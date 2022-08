Wall Street ouvre en hausse, l'activité des services accélère

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagnait 153,62 points, soit 0,47%, à 32 549,79 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progressait de 0,74% à 4 121,33 points.

Le Nasdaq Composite prenait 1,42%, soit 175,586 points, à 12 524,344.

La croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis a accéléré en juillet, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mercredi. Le secteur des services représente plus des deux tiers de l'activité économique américaine.

La saison largement positive des résultats du deuxième trimestre a soutenu les marchés récemment. Les indices S&P 500 et Nasdaq, à forte composante technologique, affichaient avant la séance de ce mercredi une hausse de 12,4% et 16,9% respectivement, par rapport à la mi-juin.

"Ce que nous voulons, c'est un scénario "Boucle d'Or", les gros chiffres en ce moment sont mauvais, qu'ils soient gros et bons, ou gros et mauvais. Ce que nous voulons en réalité, ce sont d'assez petites hausses ou de petites baisses", a déclaré Jason Blackwell, stratège en chef des investissements chez The Colony Group.

PayPal Holdings gagnait 12,73% en début de séance, le groupe ayant annoncé que l'investisseur activiste Elliott Management détenait une participation de plus de deux milliards de dollars dans sa société, ainsi qu'un programme de rachat d'actions.

Advanced Micro Devices baissait de -1,13% à l'ouverture après que le concepteur de puces électroniques eut annoncé une prévision de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre légèrement inférieure aux estimations de Wall Street.

Airbnb perdait aussi -3,03% après avoir dit anticiper un taux de réservations pour le trimestre en cours en deçà des attentes des investisseurs qui espéraient mieux dans un contexte de forte demande estivale.

(Rédigé par Olivier Cherfan, édité par Jean-Stéphane Brosse)