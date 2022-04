Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 286,12 points, soit 0,81%, à 35.446,91 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,12% à 4.509,5 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,85%, soit 249,42 points, à 13 702,48.

Alors que Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, doit s'exprimer à partir de 15h00 GMT, dans le cadre d'une conférence organisée par la Volcker Alliance et le Penn Institute for Urban Research, à moins de deux semaines de la réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine, les résultats de sociétés continuent de profiter aux marchés d'actions.

Dans l'ensemble, les analystes s'attendent à ce stade à une croissance de 6,5% des bénéfices des entreprises du S&P-500 au premier trimestre, selon les données de Refinitiv.

Tesla a fait état mercredi soir de résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, ce qui fait bondir le titre de 9,5%, entraînant dans son sillage les spécialistes des véhicules électriques, allant des constructeurs automobiles aux fabricants de batteries et aux groupes dédiés à aux bornes de recharge.

Le secteur des nouvelles technologies avance pour sa part de près de 1% avec notamment Apple (+1,6%) et Microsoft (+1,7%).

American Airlines (+8,6%), qui a accusé une perte nette moins importante que prévu au premier trimestre, et United Airlines Holdings (+9%), qui a annoncé anticiper un bénéfice surprise au deuxième trimestre, tirent de leur côté le compartiment du transport et des loisirs. Southwest Airlines et Delta Air Lines gagnent respectivement 3% et 2,5%.

Les résultats de Dow (+3,9%) et d'AT&T (+2,9%)ont été également bien accueillis, tandis que côté baisse, Netflix perd encore 0,2% au lendemain de sa chute de plus de 35%, consécutive à la baisse du nombre de ses abonnés.

Au chapitre macro-économique, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont légèrement diminué la semaine dernière, à 184.000, a annoncé le département du Travail.

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont pour leur part dégradées????????? en avril avec un indice "Philly Fed" à 17,6 contre 27,4 en????? ??????mars, montre l'enquête de l'antenne locale de la Réserve fédérale.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)